Promozione della lettura in classe, adesioni ai bandi per l’editoria 2023 dal 16 ottobre al 16 gennaio: come accedere ai contributi

Promozione della lettura in classe, adesioni ai bandi per l’editoria 2023 dal...

Con la nota 3282 del 21 luglio scorso, il Ministero ha comunicato l’avvenuta emanazione dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con i quali si prevede l’erogazione di contributi a favore delle istituzioni scolastiche, consistenti in un importo pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2023 per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

I bandi sono due e prevedono l’invio delle adesioni dal 16 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024.

Con la nota il MIM comunica che per accedere alla rilevazione, a partire appunto dal 16 ottobre 2023, occorrerà entrare nell’area SIDI (https://www.istruzione.it/accesso-sidi/) e seguire il seguente percorso: Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione → Rilevazioni → Contributo Editoria.

La domanda di contributo può essere presentata a fronte di spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 ed espressamente deliberate da parte del Collegio dei docenti; se la domanda è presentata per il bando di cui al comma 390, occorrerà indicare anche gli estremi della delibera di recepimento di programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, inseriti nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa dell’istituto scolastico.

LA NOTA