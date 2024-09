Promozione della lettura in classe, contributi alle scuole per acquistare abbonamenti a riviste: la nota del MIM

Promozione della lettura in classe, contributi alle scuole per acquistare abbonamenti a...

A seguito della pubblicazione del bando per l’ammissione al contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2024/2025 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale., il MIM ha pubblicato la nota con la quale fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande.

La tempistica per l’inoltro delle istanze è fissata dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025.

Per accedere alla rilevazione, occorrerà entrare nell’area SIDI (https://www.istruzione.it/accesso-sidi/) e seguire il seguente percorso: Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione → Contributo per l’editoria.

Il contributo potrà coprire un importo fino al 90% della spesa sostenuta e riconoscibile salvo necessità di riduzione proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto, qualora l’importo complessivo richiesto dovesse eccedere i limiti del Fondo disponibile.

La scelta del prodotto editoriale da acquistare è rimessa al Collegio dei docenti.

Dà diritto al contributo l’acquisto di:

quotidiani nazionali e locali

periodici nazionali e locali che trattino anche argomenti e tematiche riguardanti un particolare settore di studio o di attività, a fini di aggiornamento e approfondimento in diversi ambiti: letterario, scientifico, storico, artistico, ambientale, turistico, di attualità

riviste specializzate e di settore legate alla didattica e alle attività di aggiornamento dei docenti.

LA NOTA