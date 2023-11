Proposta di matrimonio in classe: docente dice “sì” con la complicità degli studenti

Un video che in poche ore è diventato virale, quello di una docente che mentre è in classe riceve una sorpresa, complici i suoi studenti. A uno a uno gli alunni entrano in classe consegnandole una rosa per poi concludere con un mazzo di rosse donato dal suo fidanzato che l’abbraccia e sulle note di “Quel posto che non c’è” dei Negramaro si inginocchia e le chiede di sposarlo. Una storia che ha emozionato gli studenti stessi, commossi da quel gesto.

A pubblicare il video su TikTok è uno studente che ha descritto così la scena: “Fidanzati da ben 12 anni, finalmente ha avuto il coraggio di farle la proposta di matrimonio a scuola, dove si sono conosciuti, fidanzati e laureati insieme. vi auguro una felicità immensa e che possiate sempre stare bene”.

Video di @Lu_Fasa