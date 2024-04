Proprietà intellettuale, come parlarne in classe? Il kit per docenti di Adiconsum e il progetto “We All Say NO 2 Fakes”

Proprietà intellettuale, come parlarne in classe? Il kit per docenti di Adiconsum...

Come spiegare ai ragazzi che cos’è la proprietà intellettuale e perché è necessario tutelarla? Come spiegare ai ragazzi che la sua violazione alimenta i fenomeni della contraffazione e della pirateria, arrecando danni all’economia del Paese, alla propria salute e a quella del pianeta, alla creatività delle persone? Parlare di tutela della proprietà intellettuale significa parlare di legalità.

Con il progetto “We All Say NO 2 Fakes”*, ciò è possibile grazie al “Kit IP in scatola” dedicato agli insegnanti. Il Kit comprende materiale digitale per qualsiasi fascia di età:

Per i ragazzi delle scuole elementari:

6-10 anni

Per i ragazzi delle scuole medie:

11-13 anni

13-18 anni

A corredo del kit numerosi video per i ragazzi su:

Prodotti contraffatti

Italian sounding

Pirateria (serie animata “Peerati per caso”)

Social media (Video “Per un pugno di like”).

Nell’Area insegnanti del sito del progetto We All Say No 2 Fakes https://www.ioscelgoautentico.net/areainsegnanti

potete trovare anche

Adiconsum è impegnata dal 2017 in progetti europei che hanno come tema dominante quello della tutela della proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione. I progetti sono finanziati dall’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. L’attuale progetto “We All Say NO 2 Fakes” (Wall-NO), è la naturale prosecuzione dei precedenti progetti “Peers Say NO” e “Peers2Peers Say NO” e “We all Say NO!”.

Gli obiettivi di We All Say No 2 Fakes

L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare i giovani alla tutela della proprietà intellettuale attraverso esempi legati al loro vissuto quotidiano:

come distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti, quali sono le differenze ed i rischi in termini di salute e sicurezza per l’utilizzatore finale, quali sono gli impatti sulla società e sull’economia;

capire cos’è la pirateria, perché va combattuta da tutti, quali insidie nasconde, come accedere a contenuti legali (musica, film, software, videogiochi) gratuitamente o a prezzi accessibili.

diffondere i concetti di diritto d’autore e di permesso d’autore e acquisire confidenza nel tutelare le proprie creazioni

In particolare, rispetto alle precedenti iniziative, We All Say NO 2 Fakes sarà dedicato all’Intelligenza Artificiale e alla gestione del diritto d’autore.

A chi si rivolge

Ai ragazzi e ai loro insegnanti. Il progetto prevede un Tour nelle scuole. Nell’incontro con gli esperti di Adiconsum, gli studenti e i docenti potranno:

apprendere le nozioni di base sulla PI e la sua importanza per il progresso ed il benessere della società, le implicazioni etiche ecc.

approfondire i temi della tutela della PI applicata ai prodotti e contenuti di più evidente rilevanza per i consumi giovanili

conoscere i danni per la collettività indotti dalle violazioni di PI, riflettere sul valore della legalità in generale

conoscere i rischi e gli svantaggi (incluse le sanzioni) per gli utilizzatori di beni contraffatti e contenuti pirata.

Al termine dell’incontro, i ragazzi , sotto la guida dei loro docenti e con l’aiuto degli esperti di Adiconsum, prepareranno un messaggio educativo contro la pirateria e la contraffazione, destinato ai loro coetanei.

Sul sito dedicato al progetto https://www.ioscelgoautentico.net/ ci sono un’Area Ragazzi e un’Area Insegnanti con tutto il materiale digitale sulla Proprietà Intellettuale.