Prossime scadenze strategiche per i Consigli d’Istituto

All’Art.5, comma 8 del Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche…” c’è scritto:

“Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione.”



D.S.G.A. stà per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il “Programma Annuale” è il bilancio di previsione annuale dell’anno solare.

Il “Programma Annuale” è un documento strategico che rappresenta le intenzioni future dell’istituto scolastico, ciò che desidera conseguire, le spese che intende effettuare, gli investimenti previsti.

In pratica quindi funge da business plan ma sotto forma di bilancio, in cui si indicano chiaramente tutte le voci di spesa e di entrata.



Per il 2021 la scadenza del 30 Novembre è stata prorogata di 45 giorni (1) e quindi cadrà il 15 Gennaio.

Ciò significa che, stando alle indicazioni di legge sopra citate, la Giunta Esecutiva dovrebbe riunirsi entro il 15 Gennaio per presentare il Programma Annuale e la Relazione Illustrativa al Consiglio d’Istituto.

(La Giunta Esecutiva è composta da membri eletti scelti fra i componenti del Consiglio d’Istituto, più il Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto e la presiede e più il D.S.G.A. .

Ne fanno parte anche rappresentanti dei genitori e, per le scuole superiori, degli studenti.

La Giunta Esecutiva è’ definita dagli articoli 8 e 10 del Decreto Legislativo 297/94 “Testo Unico”).



A proposito della “Relazione Illustrativa”, l’Art.5, comma 7 del Decreto Interministeriale 129/2018 dice che al Programma Annuale è allegata una Relazione Illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso di ciascuna destinazione di spesa, e quelli del precedente esercizio finanziario, inteso come l’anno solare precedente.

La Relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.



Da ciò si deduce che, spetterà ai membri la Giunta Esecutiva, a mio avviso specialmente ai genitori e, dove presenti, agli studenti, verificare che la Relazione Illustrativa:

1) Descriva dettagliatamente gli obbiettivi da realizzare.

2) Descriva la destinazione delle risorse e che tale descrizione sia in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. .

3) Esponga i risultati della gestione in corso di ciascuna destinazione di spesa.

4) Esponga i risultati della gestione precedente di ciascuna destinazione di spesa.

5) Evidenzi in modo specifico le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie…

6)… nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.



Il punto 5 è quello che si potrebbe intendere di più specifico interesse dei genitori.



Per il 2021 quindi, Il Programma Annuale e la Relazione Illustrativa verranno messi a disposizione del Consiglio d’Istituto entro il 15 Gennaio.

Anche la scadenza per l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto del Programma Annuale è stata prorogata di 45 giorni e cadrà il 15 Febbraio. (1)

I membri del Consiglio d’Istituto avranno quindi un mese di tempo per leggere, studiare e fare domande per capire il Programma Annuale, in modo che possano poi votarlo con cognizione di causa.



(1) Nota MIUR 27001 DEL 12-11-2020





Stefano Terraneo, componente del FoRAGS Lombardia per conto di AGE Lombardia