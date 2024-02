Prova scritta concorso docenti, si parte l’11 marzo – Rivedi la diretta

Con la pubblicazione dell’avviso ministeriale di oggi 19 febbraio 2024 vengono avviate le procedure relative ai concorsi per il reclutamento dei docenti su posto comune e di sostegno. Il calendario delle prove prevede l’avvio delle prove scritte lunedì 11 marzo relativamente alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e continueranno l’indomani 12 marzo e continueranno con le prova scritta il 13 marzo per i docenti della scuola secondaria, quest’ultime continueranno fino al 19 marzo chiaramente escludendo dal calendario il sabato e la domenica.

Sulla procedura concorsuale prevista, oggi 19 febbraio 2024 alle ore 15,45 parleremo nella diretta live con Manuela Calza della CGIL nazionale e con Salvatore Pappalardo.

Sede e orario delle prove

Sarà compito delle USR responsabili della procedura di disporre la sede, i turni e l’orario dove i singoli candidati dovranno presentarsi a svolgere la prova sia per i posti comuni sia per posti di sostegno; la pubblicazione sul sito delle singole USR è considerata a tutti gli effetti quale notifica ufficiale. Si ricorda inoltra che i candidati che non dovessero presentarsi nel giorni stabilito nella sede e nell’orario indicato, saranno esclusi da tutta la procedura.

Posti a concorso

I candidati che hanno presentato domanda sono stati circa 373.000 candidati di cui

• 69.117 per la scuola dell’infanzia e primaria, che parteciperanno 15.340 per la scuola

• 303.687 per la scuola secondaria che parteciperanno per 29.314

dei suddetti posti è prevista una riserva pari al 30%, in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle domande, abbiano svolto almeno tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nella tipologia di posto per la quale partecipa.



Prova scritta

La prova scritta, unica per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa, ha la durata complessiva di 100 minuti, da svolgere su computer-based e consiste in 50 quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico – metodologico e della conoscenza della lingua inglese e delle competenze digitali. superano la prova i candidati che conseguono un punteggio minimo di 70/100 che vengono ammessi alla prova orale

Preparazione alla prova scritta e simulazioni: il webinar

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti della prova scritta, dal 23 febbraio, a cura di Giovanni Morello.

Il corso di preparazione ai quesiti di inglese della prova scritta

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti di inglese della prova scritta dal 14 febbraio, a cura del noto docente content creator Sandro Marenco.

Il corso di preparazione alla prova scritta per scuola dell’infanzia e primaria

Su questi argomenti il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente concorso ordinario infanzia e primaria, a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, composto da 16 ore di videolezione.

I corsi di preparazione alla prova scritta per scuola secondaria

Il corso Competenze didattico-metodologiche , a cura di Giovanni Morello , composto da 15 ore di videolezione.

, a cura di , composto da 15 ore di videolezione. Il corso Competenze pedagogiche e psicopedagogiche, a cura di Giovanni Morello, composto da 18 ore di videolezione.

Il corso di preparazione alla prova orale sulla normativa scolastica per secondaria

Su questi argomenti il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 10 moduli per 13 ore di videolezione.

I corsi approfondiscono le conoscenze pedagogiche e didattiche come richiesto nella “Parte generale” dei programmi d’esame. E’ richiesta infatti al candidato una buona competenza in termini di “mediazione didattico-educativa”. Che sappia cioè ideare, progettare e realizzare percorsi e situazioni didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle loro specifiche funzionalità e modalità di apprendimento.

Domande e risposte

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (09:00) Si può conoscere almeno il software utilizzato per la prova?

✅ (19:10) Come devo fare per sapere dove devo svolgere la prova scritta?

✅ (20:15) Ma sapremo subito il risultato?

✅ (24:55) Ma alla prova orale non c’ è la materia su CDC?

✅ (27:20) Se è possibile saperlo, la prova orale eventualmente a che distanza temporale dalla prima si svolgerà?

✅ (29:15) USR Lombardia non è ancora disponibile la visualizzazione sedi, come mai?

✅ (31:20) Può essere una buona idea iscriversi ai percorsi abilitanti senza attendere l’esito del concorso? così da assicurasi punteggio e prima fascia in gps (partecipo con 24 cfu)

✅ (35:45) Per gli ITP classe b06 non ci saranno i percorsi abilitanti?

✅ (37:50) Nelle GPS dopo il 2024 per chi è già in graduatoria seconda fascia, rimane il solo Diploma per ITP? Oppure è necessaria anche la Laurea triennale?

✅ (38:50) Se un ITP ha anche diploma di 2°livello viene preso in considerazione anche quello?

✅ (40:25) Seppur in possesso dei 24 cfu, conseguire l’abilitazione prima della chiusura delle GPS risulta comunque complicato o sbaglio?

✅ (42:25) Aggiornamento GAE: gli idonei e i vincitori del concorso 2020 devono fare qualcosa?

✅ (43:35) B015. Verrà attivato il percorso abilitante..avendo 3 anni+ la partecipazione al concorso Bis…ci sono possibilità che vada a scorrimento?