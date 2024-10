Prova scritta del concorso per dirigente scolastico, spettano otto giorni compresi i giorni di viaggio

Un docente di ruolo, che il giorno 30 ottobre 2024 deve svolgere la prova scritta del concorso per dirigente scolastico, ci chiede quanti e quali giorni di permesso potrebbe fruire. Visto che tale docente è di ruolo in Calabria e deve svolgere la prova scritta del concorso in Lombardia, ci chiede anche se ha diritto ai permessi dei giorni di viaggio di andata e ritorno.

Diritto a fruire fino a otto giorni di permesso

Per quanto riguarda il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti per i docenti di ruolo, anche relativi all’espletamento di prove concorsuali ed esami, c’è da ricordare l’art.15 del CCNL scuola 2006/2009 che per i docenti è ancora vigente per quanto scritto nei contratti 2016-2018 e 2019-2021.

Bisogna sapere che l’art.15, comma 1 del CCNL scuola 2006/2009, confermato dai successivi contratti scuola, quello 2016-2018 e quello 2019-2021, dispone che il docente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

Il viaggio di andata e ritorno per fare la prova

Se, come nel caso del docente che ci ha posto la domanda, il concorso a dirigente scolastico viene espletato in altra Regione rispetto quella di titolarità, il viaggio per raggiungere la sede concorsuale almeno il giorno prima della prova e il giorno per il viaggio di rientro nella sede di titolarità il giorno successivo la prova, rientrano negli otto giorni di permesso retribuito come diritto del docente.

Prova scritta e il ponte di Ognissanti

C’è da sottolineare che la prova scritta del concorso a dirigente scolastico cade anche molto vicina al ponte di Ognissanti che prevede chiusura di tutte le scuole dall’1 al 3 novembre. La prova scritta del concorso sarà svolta dalle ore 14,30 alle 17,30 del 30 ottobre 2024.