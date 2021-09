Prove Invalsi 2022: ecco il calendario con tutte le date

Tornano, anche per l’a.s. 2021/22, le prove Invalsi, , anche nelle classi seconde delle superiori, in cui lo scorso anno erano state sospese a causa della pandemia.

Partiranno per primi i ragazzi della classe terza della secondaria di primo grado e della quinta secondaria di secondo grado, per evitare la concomitanza con la preparazione all’esame di Stato. Le prove, infatti, per i ragazzi, si svolgeranno tra marzo ed aprile.

Non cambiano le modalità: per la primaria resta cartacea, permentre per medie e superiori le prove si svolgeranno al computer.

Ecco il calendario:

Richiesta di posticipo

Entro il 31 dicembre 2021 le scuole primarie possono presentare richiesta di posticipo solo a condizione che dimostri di aver preso un impegno prima del 16 settembre 2021, data di pubblicazione sul sito INVALSI dei giorni di svolgimento delle prove INVALSI 2022.

Le date per le somministrazioni posticipate sono le seguenti: