Prove Invalsi 2022, iscrizione delle scuole dal 16 novembre al 7 dicembre

Per dar corso alle procedure connesse con le prove Invalsi che si svolgeranno nel 2002, le scuole devono procedere come di consueto all’iscrizione, accedendo all’area riservata della segreteria scolastica.

Sarà possibile farlo dalle ore 15.30 del 16 novembre 2021 fino alle ore 17.30 del 7 dicembre 2021

Prove Invalsi scuola primaria

Saranno svolte in formato cartaceo secondo il seguente calendario:

giovedì 5 maggio 2022 : prova di Inglese (V primaria);

: prova di Inglese (V primaria); venerdì 6 maggio 2022 : prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura a tempo (2 min.) che è svolta solo dalle classi campione della II primaria e da tutte le classi di II primaria delle scuole italiane della Provincia Autonoma di Bolzano;

: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura a tempo (2 min.) che è svolta e da tutte le classi di II primaria delle scuole italiane della Provincia Autonoma di Bolzano; lunedì 9 maggio 2022: prova di Matematica (II e V primaria).

Prove Invalsi scuola secondaria di I e II grado

Saranno svolte dalle studentesse e dagli studenti in formato elettronico (cosiddette prove CBT) e interamente online.

Per le classi III delle medie, lo svolgimento delle prove costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese (prova di ascolto e prova di lettura).

Le prove per le CLASSI CAMPIONE si svolgono in tre giornate, alla presenza di un osservatore esterno inviato dall’USR competente, in una delle seguenti finestre scelte dalla scuola in base alle proprie esigenze organizzative:

finestra 1 : lun. 4.4.2022, mar. 5.4.2022, mer. 6.4.2022, gio. 7.4.2022;

: lun. 4.4.2022, mar. 5.4.2022, mer. 6.4.2022, gio. 7.4.2022; finestra 2: lun. 11.4.2022, mar. 12.4.2022, mer. 13.4.2022.

Le prove per le CLASSI NON CAMPIONE si svolgono tra l’1 aprile 2022 e il 30 aprile 2022 in arco temporale indicato da INVALSI entro l’11 gennaio 2022.

Per le classi II delle superiori, le discipline oggetto di rilevazione delle prove sono: a) Italiano, b) Matematica.

Per le CLASSI CAMPIONE, le prove si svolgono in due giornate, alla presenza di un osservatore esterno inviato dall’USR competente, nella seguente finestra di somministrazione: mer. 11.5.2022, gio. 12.5.2022, ven. 13.5.2022.

Le prove per le CLASSI NON CAMPIONE si svolgono tra l’11 maggio 2022 e il 31 maggio 2022 in arco temporale indicato da INVALSI entro l’11gennaio 2022.

Infine, per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione. Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese (prova di ascolto e prova di lettura).

Per le CLASSI CAMPIONE si svolgono in tre giornate, alla presenza di un osservatore esterno inviato dall’USR competente, in una delle seguenti finestre scelte dalla scuola in base alle proprie esigenze organizzative:

finestra 1 : mar. 1.3.2022, mer. 2.3.2022, gio. 3.3.2022, ven. 4.3.2022;

: mar. 1.3.2022, mer. 2.3.2022, gio. 3.3.2022, ven. 4.3.2022; finestra 2: lun. 7.3.2022, mar. 8.3.2022, mer. 9.3.2022, gio. 10.3.2022.

Per le CLASSI NON CAMPIONE si svolgono tra l’1 marzo 2022 e il 31 marzo 2022 in arco temporale indicato da INVALSI entro l’11 gennaio 2022.