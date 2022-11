Prove Invalsi 2023, iscrizione delle scuole dal 15 novembre al 7 dicembre. Lo svolgimento dei test è requisito di ammissione agli esami

Con una lettera trasmessa alle scuole in data 2 novembre, il Presidente dell’INVALSI, Roberto Ricci, ha riepilogato le tempistiche e le modalità di svolgimento delle prossime somministrazioni.

I primi a cimentarsi con le prove saranno gli studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di II grado: i maturandi sosterranno i test computer based dall’1 al 31 marzo. Le scuole possono scegliere in autonomia le giornate per far svolgere le Prove agli allievi delle classi non campione, in una finestra temporale indicata dall’INVALSI all’interno del periodo di somministrazione, definito a livello nazionale. Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 1, 2, 3 e 6 marzo 2023.

Gli studenti delle classi terze delle medie svolgeranno le prove al computer dal 3 al 28 aprile. Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 3, 4, 5 e 12 aprile 2023.

Per quanto riguarda le classi seconde delle superiori, le somministrazioni (al computer) sono dall’11 al 31 maggio. Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 11, 12 e 15 maggio 2023.

Infine, nella scuola primaria, queste sono le date:

II primaria (prova cartacea) Italiano: venerdì 5 maggio 2023 Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 5 maggio 2023 Matematica: martedì 9 maggio 2023

V primaria (prova cartacea) Inglese: mercoledì 3 maggio 2023 Italiano: venerdì 5 maggio 2023 Matematica: martedì 9 maggio 2023



Le prove INVALSI e gli Esami di Stato

Nella lettera il Presidente Ricci ricorda che lo svolgimento delle prove INVALSI 2023 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione (art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017). Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese (prova di ascolto e prova di lettura).

Allo stesso modo, anche lo svolgimento delle prove INVALSI 2023 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017). Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese (prova di ascolto e prova di lettura).

Iscrizione delle scuole

Per dar corso alle procedure connesse con le prove è necessario iscriversi, a partire dalle ore 15.30 del 15 novembre 2022 ed entro le ore 17.30 del 7 dicembre 2022, accedendo all’area riservata della segreteria scolastica.