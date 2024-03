Prove Invalsi 2024, le indicazioni per le sezioni carcerarie [NOTA]

La nota 11143 del 18 marzo 12024 ha ad oggetto: “prove INVALSI per candidati detenuti, sottoposti a restrizioni della libertà personale o sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile – percorsi di secondo livello, terzo periodo didattico (articolo 4, comma 1, lett. b, e comma 3, lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263)”.

Anche per il corrente anno scolastico, le prove INVALSI, per gli studenti frequentanti le sezioni carcerarie, saranno somministrate in forma cartacea in una sessione che rimarrà aperta fino al 6 giugno 2024.

Le prove potranno essere effettuate in giornate differenti con le seguenti durate:

prova di italiano – 120 minuti

prova di matematica – 120 minuti

prova di inglese – 90 minuti per la sezione di reading e 50 minuti per la prova di listening listening (si consiglia una pausa di 10 minuti tra le due sezioni) mediante file mp3.

I Dirigenti scolastici della scuola secondaria di secondo grado cui afferisce la sezione carceraria dovranno individuare un docente referente che somministrerà le prove.

LA NOTA