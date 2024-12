Prove Invalsi 2025, iscrizioni delle scuole già aperte: tra le novità, la rilevazione delle competenze digitali. Lettera del Presidente Ricci

Dal 12 novembre scorso sono aperre le iscrizioni alle Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti per l’anno scolastico 2024-25. Lo ricorda i Presidente dell’Invalsi, Roberto Ricci, con una lettera inviata alle scuole. Nella lettera non è indicata la chiusura delle iscrizioni, mentre sono riepilogate le datte delle somministrazioni.

Le date delle prove INVALSI 2025

Questo è il calendario aggiornato:

II primaria (prova cartacea) Italiano: mercoledì 7 maggio 2025 Prova di lettura solo Classi Campione: mercoledì 7 maggio 2025 Matematica: venerdì 9 maggio 2025

(prova cartacea) V primaria (prova cartacea) Inglese: martedì 6 maggio 2025 Italiano: mercoledì 7 maggio 2025 Matematica: venerdì 9 maggio 2025

(prova cartacea)

III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT) Sessione ordinaria Classi Campione: martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 aprile 2025

In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da martedì 1 aprile 2025 a mercoledì 30 aprile 2025 Sessione suppletiva: dal 26 maggio 2025 al 6 giugno 2025.

(prova al computer – CBT) II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 maggio 2025

In questa finestra la scuola sceglie due giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica. Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 12 maggio 2025 a venerdì 30 maggio 2025

(prova al computer – CBT) V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) Sessione ordinaria Classi Campione: martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7 marzo 2025 lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 marzo 2025

In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 3 marzo 2025 a lunedì 31 marzo 2025 Sessione suppletiva: dal 26 maggio 2025 al 6 giugno 2025.

(prova al computer – CBT)

Richieste di posticipo scuola primaria

Le scuole primarie possono chiedere il posticipo dello svolgimento delle prove 2025, solo a condizione che dimostrino di aver preso un impegno prima del 30 settembre 2024, data di pubblicazione sul sito INVALSI dei giorni di svolgimento delle prove INVALSI 2025.

La documentazione che giustifica la richiesta di rinvio deve riportare la data di protocollo precedente al 30 settembre 2024. La richiesta deve essere protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico. La richiesta deve poi essere scansionata e inviata all’INVALSI tramite il modulo Domande&Risposte e per conoscenza al referente regionale.

La scuola per ottenere il posticipo deve aver già completato l’iscrizione alle Rilevazioni 2025. Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell’INVALSI.

Le richieste di posticipo dovranno pervenire entro venerdì 10 gennaio 2025.

Date per le somministrazioni posticipate

13 maggio 2025 – V PRIMARIA: prova di Inglese

14 maggio 2025 – II e V PRIMARIA: prova di Italiano

16 maggio 2025 – II e V PRIMARIA: prova di Matematica.

Prove Invalsi sono requisito di accesso agli esami

In base alla normativa attualmente vigente, lo svolgimento delle prove INVALSI 2025 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione (art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017).

Allo stesso modo, lo svolgimento delle prove INVALSI 2025 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017).

Rilevazione delle competenze digitali

In via sperimentale, in questo anno scolastico solo nelle seconde classi campione delle scuole secondarie di II grado sono rilevate, per la prima volta, le Competenze digitali. Tale rilevazione ha come finalità la misurazione dell’attuale livello di competenze digitali delle allieve e degli allievi secondo le indicazioni del DIGCOMP 2.2 e intende definire un punto di riferimento iniziale per la promozione, in futuro, di adeguate azioni di supporto alla promozione delle competenze digitali stesse.

Raccolta dati da parte delle segreterie

Alle segreterie viene richiesto di raccogliere e registrare una serie di informazioni sugli studenti (luogo di nascita, livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, pregressa frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, voti delle materie oggetto di rilevazione INVALSI conseguiti nel primo quadrimestre o ultimo trimestre appena concluso).

Questionario sul contesto familiare

Agli studenti delle classi V primaria, III secondaria di primo grado, II e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado è richiesto inoltre di compilare un questionario afferente principalmente al contesto familiare.

LA LETTERA