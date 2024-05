Prove Invalsi, prof chiede ad alunni meno bravi di assentarsi: “Se state a casa vi premio”

La vicenda riportata riguarda un’insegnante di una scuola elementare in Lombardia che ha incoraggiato gli studenti con voti più bassi a non presentarsi il giorno delle Prove INVALSI per migliorare i risultati della classe. Stando a quanto riportato da Skuola.net, a segnalare l’episodio sarebbe stato uno dei genitori degli alunni in questione che ha preferito mantenere l’anonimato per timore di ritorsioni.

La docente avrebbe invogliato gli studenti meno bravi dicendo loro: “Se state a casa vi premio, se venite vi metto il voto in pagella”.

Questo comportamento ha sollevato diverse critiche poiché le valutazioni INVALSI non sono utilizzate per la valutazione curricolare e la pratica incoraggia una sorta di “barare” e discriminazione basata sui voti.

Da oggi, 6 maggio, vengono somministrate le prove Invalsi. In particolare si inizia con i test di inglese in quinta primaria.

Vediamo nel dettaglio il calendario delle somministrazioni:

II primaria (prova cartacea) Italiano: martedì 7 maggio 2024 Prova di lettura solo Classi Campione: martedì 7 maggio 2024 Matematica: giovedì 9 maggio 2024

(prova cartacea) V primaria (prova cartacea) Inglese: lunedì 6 maggio 2024 Italiano: martedì 7 maggio 2024 Matematica: giovedì 9 maggio 2024

(prova cartacea) II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 maggio 2024

In questa finestra la scuola sceglie due giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica. Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 13 maggio 2024 a venerdì 31 maggio 2024 .

(prova al computer – CBT)

Guide alle prove Invalsi

Segnaliamo che sul sito Invalsi Open sono disponibili le seguenti guide per i genitori:

Simulazioni ed esempi di Prove

Sul medesimo sito è anche possibile familiarizzare con le prove, accedendo alle simulazioni e agli esempi disponibili:

Sessione suppletiva

Nel mese di maggio si svolgeranno anche le eventuali sessioni suppletive per le classi terze della secondaria di I grado e per le classi V della secondaria di II grado.

In particolare, il periodo fissato per il recupero delle prove, è il seguente: dal 27 maggio 2024 al 6 giugno 2024.