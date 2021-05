Prove Invalsi: rispondono gli alunni

Si è parlato poco della Primaria e non ha avuto l’eco meritata l’abolizione del voto numerico introdotta a sorpresa a dicembre.

Nessun problema si è posto il Ministero nel dare il via all’ennesima rivoluzione copernicana mentre noi maestri/e che da settembre abbiamo accolto gli alunni e sostenuto le famiglie nelle nostre scuole, schivando quarantene o affrontando Dad, non abbiamo proprio capito il perché di tanta fretta.

E’ evidente che la realtà impone altre priorità educative e didattiche, ma

la stessa strategia si è ripetuta con la somministrazione delle prove Invalsi. E’ ragionevole chiedersi che cosa ci sia da “rilevare” che non sia già sotto gli occhi di tutti! Comunque, professionisti quali siamo, abbiamo preparato come possibile i nostri alunni…e ora dò loro la parola. Leggete, anche tra le righe…sono in seconda.

”Hai fatto le prove:cosa vorresti dire ai signori dell’INVALSI?”

Cari signori IN Valsi siete stati bravini. A.

Cari signori dell’invalsi la prova era molto bella ma se alcune domande fossero giuste la prova sarebbe meglio. Grazie mille lo stesso perché erano molto belle. S.

Cari signori vi ringrazio per aver fatto questa prova perché era difficile ma meglio così perché se sbagliavi quando lo correggevi e vedevi gli errori non li facevi più dopo aver fatto quei errori. Comunque alcune le ho trovate un po’ difficili ma come ho detto prima meglio così. L.

Signori delle invalsi è stato facile fare le schede però c’è un esercizio che mi sembra sbagliato. A.

Cari signori delle invalsi le invalsi mi sono piaciute però alcune non le ho fatte comunque sono state belle, e sono state così così. E.

Cari signori è stato molto bello fare la prova. Ci sono state domande difficili e facili, abbiamo imparato tante cose. A.

Gentili signori le prove invalsi erano troppo difficili. F.

Io mi sono sentito normale e alcune domande erano facili e altre difficili. David

Io ho avuto qualche difficoltà soprattutto in una prova che chiedeva di completare un quadro che neanche sapevo che quadro era. A.

Erano difficili. Grazie per le prove invalzi. Sono felice comunque perché ho imparato qualcosa. S.

Grazie per le prove invalsi erano belle ma difficili. Federica

CARI SIGNORI VI SIETE FATTI GLI AFFARI VOSTRI NOI ALCUNE NON LE SAPEVAMO FARE DI GEOMETRIA ABBIAMO APPENA INIZIATO ! S.

Cari signori la prova era la più bella del mondo.La più facile della prova( di domanda) era quella dei soldi. D.

Cari gentili signori dell’invalsi era molto bella non ho avuto difficoltà. A.

Mi è tanto piaciuta era facilissima.

Signori questa prova invalsi è stata sia facile sia un po’ complicata basta usare il cervello. L.

Per me questa prova invalsi è stata bella, ma alcune erano difficili ma non troppo. A.

Per me è stata bella ma un po’ difficile. L.

E’ sta la prova più brutta e difficile, complicata e divertente. Federico.

Cari signori era così così. La prova dei gettoni era impossibile. Firmato S.

Fatelo più difficile e più divertente. D.

Cari signori IN Valsi siete stati così così. S.

Paola Onorati