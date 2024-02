Prove scritte concorsi docenti, aggiornamento GAE e GPS e percorsi abilitanti. Tutto nei prossimi mesi

I prossimi mesi del 2024 rappresentano, per gli aspiranti docenti, dei periodi particolarmente intensi d’impegni perché nel suddetto periodo sono previsti:

• I concorsi per il reclutamento dei docenti sui diversi ordini di scuola, sia su posto comune sia sul sostegno;

• L’aggiornamento delle graduatorie GAE e GPS;

• L’avvio dei percorsi abilitanti.

Concorsi

A seguito degli avvisi ministeriali, con i quali sono state indicate le date per le prove scritte sia per il concorso di scuola dell’infanzia e primaria, sia per la scuola secondaria di primo e secondo grado, prendono il via i concorsi per il reclutamento di 44.654 docenti di scuola comune e di sostegno.

Ripartizione dei posti

I 44.654 posti sono stati così ripartiti: 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria di primo e secondo grado dei suddetti posti il 30 per cento è riservato ai candidati con tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale ha chiesto di partecipare.

Date inizio prove

La prova scritta prevista per l’undici e il dodici marzo del 2024 per la scuola dell’infanzia e primaria, prevede un turno di mattina, il cui avvio è previsto per le ore 8,00 e un turno di pomeriggio previsto per le 14,30; mentre per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la prova scritta è prevista dal tredici al diciannove marzo con esclusione del sabato e della domenica.

GAE e GPS



A seguito dell’approvazione dell’emendamento al decreto mille proroghe con il quale è stato previsto la possibilità di aggiornare sia le GAE sia le GPS parallelamente, ogni due anni, al massimo entro il mese di maggio dovrebbero essere emanate le O.M. per aggiornare le graduatorie GAE e GPS.

Aggiornamento GAE

Le GAE di fatto, a differenze delle GPS, non consentono nuovi inserimenti tranne che trattasi di docenti che chiedono di essere reinseriti, non avendo presentato domanda nei precedenti aggiornamenti. I docenti inseriti già nelle GAE possono chiedere oltre l’aggiornamento del punteggio, il trasferimento in altra provincia.

Aggiornamento GPS

A seguito del rinvio dell’emanazione del regolamento riguardante la procedura formativa delle GPS, è stata messa in atto la proroga dell’O.M. 112 del 6 maggio 2022 per l’anno scolastico 2024/2025, con l’intervenuta modifica per alcune marginali novità.

Titoli da dichiarare

Ai fini dell’aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i titoli e le eventuali precedenze vanno dichiarati, soltanto se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

Fasce GPS

Secondo quanto previsto dall’O.M. 112 le GPS distinte in prima e seconda fascia sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa domanda, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate.

GPS prima fascia

• Per la scuola dell’infanzia e primaria possono accedere gli aspiranti in possesso della laurea in scienze della formazione primaria oppure il diploma magistrale (o di liceo psico-pedagogico ottenuto entro l’anno scolastico 2001/2002);

• Per la scuola secondaria di primo e secondo grado possono accedere gli aspiranti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

• Possono accedere anche gli insegnanti tecnico pratici in possesso dell’abilitazione.

Seconda fascia

• Per la scuola dell’infanzia e primaria possono accedere gli studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di Scienze della Formazione primaria in possesso delle competenze derivanti dallo svolgimento del tirocinio.

• Per la scuola secondaria Seconda fascia scuola secondaria possono accedere gli aspiranti in possesso del titolo specifico per la classe di concorso scelta e uno dei seguenti requisiti:

– abilitazione per una diversa materia o altro grado scolastico;

– essere già stati inseriti nella GPS seconda fascia.

Gli insegnati tecnico pratici con il solo diploma.

Requisiti posto di sostegno

• La prima fascia sarà costituita dai docenti che abbiano la specializzazione per il grado d’istruzione scelto.

• La seconda fascia è costituita dai soggetti che hanno maturato:

Tre anni d’insegnamento sul sostegno e che sono in possesso dell’abilitazione o del titolo relativo al grado d’istruzione o alla classe di concorso scelti.

Iscrizione con riserva

Possono presentare domanda di nuovo inserimento nella GPS sostengo prima fascia, i docenti che completando il percorso dell’VIII ciclo di specializzazione abbiano conseguito il titolo entro il 30 giugno 2024.

Aggiornamento

I candidati che devono aggiornare le singole posizioni in graduatoria possono dichiarare tutti i tioli culturali e di servizio conseguiti entro la data di scadenza indicata nell’O.M. Qualora alcuni candidati dovessero decidere di non aggiornare la propria posizione saranno inseriti in graduatoria con lo stesso punteggio posseduto precedentemente.

Percorsi abilitanti

Nonostante la lentezza con cui si sta procedendo, sembrerebbe che quanto prima dovrebbero essere pubblicati i bandi dalle università al fine di avviare i percorsi abilitanti volti a conseguire trenta CFU per quei docenti che siano:

• Abilitati su una classe di concorso o su un altro grado d’istruzione;

• Specializzati sul sostegno, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, e che intendono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi d’istruzione;

• In possesso di tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie di cui almeno uno nella specifica classe di concorso,

• Nella condizione di aver superato il concorso senza essere in possesso dell’abilitazione.