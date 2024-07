Provincia di Trento, selezione di docenti per insegnare in Tirolo: candidature entro il 22 luglio 2024

Provincia di Trento, selezione di docenti per insegnare in Tirolo: candidature entro...

La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato un avviso di selezione di insegnanti da assegnare alle scuole del Tirolo.

In particolare la selezione riguarda insegnanti madrelingua italiana di scuola primaria e secondaria di secondo grado da impiegare presso scuole di corrispondente grado con sede ad Innsbruck.

Possono partecipare alla selezione docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di secondo grado in servizio nella Provincia autonoma di Trento e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Gli insegnanti di scuola primaria selezionati sono tenuti a insegnare nella scuola di assegnazione in Tirolo alcune materie in lingua italiana affiancando, in parte, il docente austriaco.

Compito degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado è invece quello di insegnare italiano come L2, in qualità di docente madrelingua, in un liceo di Innsbruck.

La selezione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae e dell’esito di un colloquio.

La domanda e la documentazione richiesta deve essere inviata al Servizio istruzione [email protected], oggetto: selezione docenti da assegnare in Tirolo, entro e non oltre le ore 15:00 di lunedì 22 luglio 2024.

L’AVVISO