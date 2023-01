Psicologi: potenziare lo psicologo scolastico

Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, David Lazzari, partecipando alla conferenza stampa di presentazione degli emendamenti bipartisan al dl Millleproroghe in materia di potenziamento dell’assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola. ha precisato: “E’ fondamentale che l’attenzione ai bisogni psicologici dei cittadini sia un impegno trasversale a tutte le forze politiche. Il potenziamento del benessere psicologico come investimento nelle persone non può essere una battaglia di parte: è una questione di civiltà e un investimento nel futuro del nostro Paese”.

“Il bonus psicologico è una misura dalla straordinaria portata innovativa e di giustizia sociale, che consente a molte persone, che oggi non hanno le possibilità, di accedere ad un aiuto. Inoltre, ha anche un forte valore preventivo perché intercetta situazioni che potrebbero aggravarsi e che non trovano risposta nel nostro SSN, dove in media abbiamo uno psicologo ogni trecento utenti e diecimila cittadini”.

L’istituzione di un servizio nazionale di psicologia scolastica, secondo Lazzari “è necessaria per una risposta immediata all’appello lanciato dal mondo della scuola, studenti e presidi sulla rapida crescita delle fragilità tra giovani e giovanissimi. E’ un servizio essenziale per i ragazzi, le famiglie, i docenti e il sistema scuola nel suo complesso, che può svolgere un lavoro prezioso su tanti temi, di prevenzione, di intercettazione precoce delle situazioni, di ponte con i servizi sanitari e sociali”.

“Abbiamo bisogno di un programma nazionale per il benessere psicologico e lo sviluppo della resilienza, le proposte presentate oggi sono un importante passo avanti in questa direzione”.