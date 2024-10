Pubblicato il “lenzuolone” del Fondo per il Miglioramento dell’offerta formativa (FMOF). Le info per le scuole

Il 26 settembre 2024 è stata sottoscritta al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) l’ipotesi di CCNI sul fondo MOF dell’anno scolastico 2024/2025.

Nel pomeriggio del 9 ottobre è stato pubblicato il cosiddetto lenzuolone dal quale si possono evincere i dati dettagliati del Fondo Miglioramento Offerta Formativa per l’anno Scolastico 2024-2025.

I direttori sga potranno comunicare al Dirigente Scolastico con precisione gli importi disponibili per la contrattazione integrativa di Istituto.

Il CCNL 18 gennaio 2024, agli artt. 56 e 57, prevede che l’indennità del DSGA e del suo sostituto continua ad essere finanziata con le risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Pertanto tali importi dovranno essere sottratti dal Fondo di Istituto non essendo oggetto di contrattazione.

Cosa cambia rispetto al precedente anno scolastico?

aumentano le risorse del Fondo di Istituto e degli incarichi specifici; restano invariate le risorse delle attività complementari di educazione fisica e delle funzioni strumentali; diminuisce l’importo per la valorizzazione di tutto il personale scolastico; sparisce la voce “Aree a rischio” vengono introdotte nuove voci (Valorizzazione della professionalità docente, Continuità didattica e in servizio in zone a rischio – Agenda SUD, Continuità didattica in aree disagiate delle piccole isole)

Il 30 settembre u.s. le scuole hanno ricevuto la nota del MIM prot. n. 36704 contenente l’indicazione specifica, per ciascuna scuola, delle risorse del Fondo miglioramento offerta formativa e di quelle per la predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio 2025.

Quali sono le voci che costituiscono il FMOF?

Fondo delle Istituzioni scolastiche per le finalità previste dall’art. 88 del CCNL 29/11/2007 (ancora in vigore) e per altri compensi finanziati a carico del fondo in base a quanto previsto dall’ art. 78 c.7 lett. J CCNL 18/01/2024);

Funzioni Strumentali all’offerta formativa;

Incarichi Specifici del personale ATA

Ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti

Attività complementari di educazione fisica nelle Istituzioni scolastiche secondarie

Valorizzazione del personale scolastico (prevista dall’art. 88 CCNL 29/11/ 2007, ancora in vigore)

Ulteriori risorse destinate alle scuole che presentano i necessari requisiti:

Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati

Valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate

Valorizzazione della professionalità dei docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche coinvolte nel cosiddetto piano Agenda SUD (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);

Indennità di sede disagiata per i docenti a T.I. e T.D. assegnati a un plesso sito in una piccola isola,

Indennità di disagio agli assistenti tecnici del primo ciclo, in base al numero dei plessi affidati

Nella comunicazione delle risorse del DSGA al Dirigente devono essere, altresì, indicati anche i finanziamenti per i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e i contributi per i progetti nazionali e comunitari (PNRR, PON, ecc.) per la quota destinata a remunerare il personale coinvolto.

Ricevuta dal DSGA la comunicazione dei fondi disponibili, il DS informa la RSU di Istituto e predispone l’ipotesi di contratto che dovrà essere firmato entro il 30 novembre.

Buon lavoro a tutti!

