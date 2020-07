Qualche domanda sugli organici post Covid-19

Vogliamo proporre qualche domanda e dare qualche risposta come SBC (Scuola Bene Comune)

Chi ha autorizzato in fase 1 Covid 19 l’organico di diritto 2020/21?

Perché tale organico di diritto ha previsto classi numerose, le cosiddette classi pollaio?

Perché non si è intervenuti a monte invece che a valle, autorizzando solo sul fatto alcuni sdoppiamenti di classi?

Perché a partire dal mese di marzo non è stato previsto un piano staordinario di edilizia scolastica da realizzare a partire dal mese di aprile/maggio?

Perché il problema della scuola si è ridotto a distrattore mediatico DAD non DAD ?

Perché sono stati stanziati per la scuola solo un miliardo e mezzo di euro e forse un altro miliardo, allorquando c’era bisogno di uno stanziamento di 20 miliardi per organici ed edilizia?

Cosa potranno mai fare le scuole con 4 insegnanti e un bidello in più in organico, peraltro licenziati se si torna a chiudere le scuole per lokdown?

Crediamo che nessuno, men che meno la Ministra, possa spargere ottimismo a piene mani nella comunicazione attraverso i media caldi e freddi e/o attraverso i nuovi media e neppure e non ci appassiona una sfida con il capo dell’opposizione.

La nostra è la solita richiesta/ ricetta: investire e investire bene nella scuola, colmando carenze decennali e demolendo vecchie norme che frenano il motore della scuola, la motivazione e l’autonomia della docenza mortificata da leggi come l’autonomia, quella sulla la dirigenza, la razionalizzazione, ovvero i tagli di organico, la 107 del 2015.

Per Scuola Bene Comune la scuola è una risorsa per un paese. È al servizio della sua memoria e del suo futuro, è crescita critica delle nuove generazioni non del mercato o del sindacato degli industriali.

Parafrasando Ennio Flaiano potremmo dire che la situazione della Scuola in Italia è grave ma non seria.

Scuola Bene Comune