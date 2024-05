Quale università frequentare? Le lauree più richieste secondo Almalaurea

Quale universitàfrequentare? E quale percorso è più adatto alle proprie caratteristiche culturali e formative? Quale facoltà, infine, assicura un buon reddito?

Secondo i dati di AlmaLaurea i percorsi universitari di Odontoiatria, Informatica e Finanza, sono quelli più richiesti perché appunto i più remunerativi. All’ultimo posto Psicologia, Lettere e Filosofia e Lingue.

Non spiccano, deprimendo le attese, Medicina e Giurisprudenza.

Inoltre, viene confermato da AlmaLaurea che nel 2022 il tasso di occupazione a un anno dal titolo è stato del 75,4% per i laureati di primo livello e del 77% per quelli di secondo livello, mentre per quanto riguarda la tipologia contrattuale, a un anno dal titolo risalgono i contratti a tempo indeterminato.

In ogni caso, un laureato in informatica, a un anno dal conseguimento del titolo, è fra i meglio remunerati insieme a un laureato in ingegneria elettronica.

Le lauree STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) infatti sono sempre più richieste e offrono opportunità di lavoro interessanti, sia in termini di retribuzione che di sviluppo professionale.