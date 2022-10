Quali sono le metodologie didattiche inclusive? Dal problem solving all’educazione socioemotiva

Per metodologie didattiche inclusive non si intendono solo quelle metodologie attraverso cui si cerca di includere gli alunni con difficoltà certificate di apprendimento. Più in generale si tratta di approcci attraverso cui stimolare, in tutti gli alunni, il rispetto della diversità attraverso la comunicazione e lo sviluppo di una consapevolezza di sé. Questo tipo di strategie attive e coinvolgenti possono avere poi effettive ripercussioni positive nei risultati scolastici. VAI AL CORSO

Un aspetto importante su cui i docenti devono essere preparati è la gestione dell’incertezza legata a eventuali cambiamenti nell’attenzione, negli interessi e nelle abitudini dovuti all’emotività.

I docenti devono anche tenere a mente che è importante sviluppare negli allievi competenze non solo strettamente legate alle discipline da apprendere ma anche emotive e metacognitive. L’obiettivo di questo tipo di strategie è rendere consapevoli gli alunni dei loro punti di forza e debolezza nello studio e nella vita sociale.

Quali metodologie adottare?

Gli approcci che risultano funzionali in questo senso sono:

Didattica metacognitiva: sviluppo delle competenze metacognitive nella comprensione del testo, nella memoria, nel problem solving, nell’autoregolazione e nell’uso flessibile di strategie di studio efficaci;

Didattica costruttivistica e lezione euristica: tecniche di apprendimento cooperativo, Inquiry Based Learning e questioning;

Didattica centrata sullo sviluppo delle competenze: contenuti disciplinari volti alla costruzione di competenze (UDA e prove autentiche; studi di caso; incident; osservazioni sistematiche; autobiografie cognitive; Episodi di Apprendimento Situato);

Educazione socioemotiva: insegnare i contenuti disciplinari costruendo nel contempo intelligenza e competenze emotive negli allievi.

Il corso

