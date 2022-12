Quando il gioco diventa apprendimento? Cosa può dare in prestito il gaming alla didattica?

Quando il gioco diventa apprendimento? Cosa può dare in prestito il gaming...

Spesso si pensa al gaming come a qualcosa da demonizzare, qualcosa che distrae gli alunni dalla scuola e dall’apprendimento. Le dinamiche del gioco, invece, possono servire per costruire percorsi didattici per gli alunni, con un vantaggio: l’alto livello di interattività. VAI AL CORSO

Oggi i docenti hanno il compito e, spesso, il problema di motivare e coinvolgere gli studenti e il gioco ha questi due fattori come assolutamente impliciti ed integrati. Non solo: é scientificamente confermato che l’apprendimento è assolutamente più significativo se finalizzato al perseguimento di obiettivi, traguardi e risultati da raggiungere, le classiche dinamiche del gaming che integrano la componente divertimento come fattore caratterizzante.

La gamification applicata alla didattica comporta il ricorso dunque a tutta una serie di dinamiche e meccaniche tipiche del gioco come il punteggio, la sfida, il teamworking, i livelli, finalizzate ad aiutare i ragazzi ad accedere a nuovi contenuti, a testare le proprie conoscenze a sviluppare competenze.

Dopo aver verificato concretamente in classe l’efficacia della didattica ludica, ho progettato un percorso di formazione durante il quale i colleghi potranno dapprima immedesimarsi nel ruolo dello studente e dunque provare a sperimentare varie piattaforme per sfide individuali e in gruppo avvincenti e divertenti.

Ma i corsisti non si limiteranno a questo, in quanto potranno costruire veri e propri contenuti di apprendimento sotto forma di gioco e riutilizzare un immenso patrimonio di giochi didattici per ogni disciplina ed ordine di scuola, disponibili in rete.

E per finire, i partecipanti potranno avventurarsi in un’esperienza di escape room con utilizzo della Realtà Aumentata, una vera e propria avventura che consentirà loro di disvelare nuovi e stimolanti scenari per innovare le proprie proposte didattiche.

Il corso

Su questi argomenti il corso A scuola di gamification, a cura di Roberto Sconocchini, in programma dal 17 gennaio.

Il percorso muoverà dalla presentazione delle ragioni per cui l’introduzione di Unità di gioco nella didattica possa rappresentare una preziosa opportunità per coinvolgere, motivare e rendere gli studenti protagonisti attivi dei propri processi di apprendimento. Unico requisito: la voglia di…mettervi in gioco!

