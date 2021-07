Quando inizia la scuola? Il calendario 2021 con le date regione per regione

L’inizio del nuovo anno scolastico si sta pian piano avvicinando. Se ne discute in questi giorni, soprattutto per via delle misure anti Covid, del numero di alunni per classe e per la questione legata ai trasporti. Ma quando inizierà la scuola? Come di consueto, le Regioni cambiano data a seconda della propria organizzazione.

Il 6 settembre si parte nella provincia autonoma di Bolzano;

Il 13 settembre al via Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna e Lazio, Lombardia, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto;

Il 14 settembre sarà la volta della Sardegna;

Il 15 settembre toccherà a Campania, Liguria, Marche Molise e Toscana;

Il 16 settembre alunni in classe in Friuli Venezia Giulia e Sicilia;

Il 20 settembre al via Calabria e Puglia.