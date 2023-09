Quando la cultura della legalità viene insegnata a scuola

È rivoluzionario parlare di tematiche come diritti dei lavoratori, lavoro grigio e nero, e lavoro minorile a scuola? La risposta potrebbe sembrare scontata: no. Eppure per molti ragazzi e ragazze sono ancora molti i dubbi sulle sfumature che questi fenomeni possono avere nella pratica, e quali sono le connessioni con la vita di tutti i giorni, a partire dai prodotti di consumo, come banane, caffè e cacao.

Grazie al progetto di Fairtrade “Studenti per una cultura della legalità” sostenuto con i fondi dell’8×1000 raccolti dall’Unione Buddista Italiana, due classi dell’Istituto Besta di Treviso e dell’Istituto Agrario Lanoce di Maglie (Lecce) lo scorso anno scolastico si sono messe alla prova proprio su questi temi, approfondendo le problematiche del lavoro irregolare in agricoltura in Italia e le caratteristiche del caporalato.

Insieme a Fairtrade gli insegnanti hanno elaborato un programma specifico per gli indirizzi formativi dei due istituti: grazie ad una collaborazione con Arci Lecce, FLAI CGIL e Confcooperative e con alcune aziende agricole pugliesi, nei dintorni di Maglie i ragazzi hanno partecipato a degli incontri sul tema dei diritti sul lavoro. Inoltre studenti e studentesse dell’Istituto Agrario Lanoce hanno analizzato cosa significa per una azienda intraprendere un processo di certificazione, cos’è una analisi dei rischi e hanno partecipato alla simulazione di un audit in azienda. I ragazzi e le ragazze del Besta, dove i giovani si formano su contabilità, amministrazione d’azienda, comunicazione e promozione commerciale, hanno sviluppato invece dei materiali di comunicazione per spiegare ai coetanei cosa si intende quando si parla di legalità in agricoltura, cosa sono il lavoro nero e quello grigio e le declinazioni del caporalato nel nostro paese.

A conclusione del progetto gli studenti del Lanoce hanno divulgato la loro esperienza a tutti i compagni dell’Istituto nell’ottica peer to peer. Quelli del Besta hanno organizzato un convegno dedicato al tema del lavoro irregolare in Veneto

L’attività è stata guidata da Fairtrade, organizzazione internazionale che promuove i diritti dei lavoratori e dell’ambiente lungo le filiere agricole. L’organizzazione supporta gli insegnanti della scuola primaria di primo e secondo grado e della scuola superiore nella realizzazione di progetti scolastici e formazioni per i ragazzi e le ragazze su alcune delle grandi tematiche riguardano le filiere agricole.

La possibilità di inserire queste tematiche all’interno dei propri progetti formativi è davvero ampia: può riguardare le ore di educazione civica nel quadro delle attività per gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030; geografia e storia nello studio dei continenti e dei processi di decolonizzazione; l’origine e le caratteristiche di alcuni prodotti come cacao, caffè e banane per gli istituti agrari; la sostenibilità delle imprese agricole e delle aziende per le scuole con indirizzo economico.

Se un istituto vuole intraprendere un percorso con Fairtrade può ricevere maggiori informazioni sul sito internet oppure scrivere a [email protected]

