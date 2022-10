Quando la privacy del personale e degli studenti è violata? E come rispettare il diritto alla trasparenza? DIRETTA martedì 18 ottobre ore 16

Quando la privacy del personale e degli studenti è violata? E come...

Come fare a conciliare il diritto alla privacy del personale scolastico e degli studenti con il diritto alla trasparenza? Ne parliamo nella prossima diretta di Tecnica risponde LIVE martedì 18 ottobre alle ore 16 insieme all’esperta Gabriella Chisari (dirigente scolastica) e a Roberta Fanfarillo, responsabile Dirigenti scolastici Flc Cgil.

Su quali argomenti concentreremo l’attenzione? Sulle procedure necessarie al trattamento dei dati; sui permessi per malattia (i docenti cosa sono tenuti a dichiarare? Quanto devono entrare nel dettaglio?); sulla valutazione degli alunni in generale e di quelli con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento; sulle remunerazioni del personale scolastico a seguito della partecipazione a precisi progetti o allo svolgimento di compiti straordinari. Insomma, cosa è lecito rendere noto, da parte di un istituto scolastico, e cosa va tenuto riservato?

Nel corso dell’appuntamento live non dimenticheremo di trattare anche il caso Anac, l’Autorità anti corruzione che non di rado entra in conflitto con le istituzioni scolastiche nella definizione delle responsabilità e delle incombenze legate agli obblighi di trasparenza.

Infine di particolare interesse è la questione legata all’accesso agli atti nell’ambito degli esami di Stato. Di recente, ad esempio, abbiamo scritto di una studentessa che, insoddisfatta del 98 agli esami di maturità, ha richiesto l’accesso agli atti per vedersi poi riconosciuto il 100 (una volta riconvocata la commissione d’esame naturalmente). Cosa dice la norma in proposito? Come funziona il diritto di accesso agli atti?

