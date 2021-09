Quando si svolgerà il concorso ordinario infanzia e primaria?

Il concorso ordinario scuola in prima istanza era stato bandito con il DD 498 del 21 aprile 2020 ma ancora non espletato. Ai sensi dell’art.59 del decreto legge 73 il bando del concorso ordinario infanzia e primaria è stato modificato, eliminando la prova preselettiva e inserendo una prova scritta computer based costituita da 50 quesiti a risposta multipla da svolgere in 100 minuti.

I 50 questiti sono divisi in 40 sulle discipline per la scuola primaria e sui campi d’esperienza per la scuola dell’infanzia, 5 quesiti d’informatica e altri 5 d’inglese. Per essere ammesso a sostenere la successiva prova orale è necessario acquisire un punteggio minimo di 70 punti su 100.

Tale concorso dovrebbe essere espletato entro l’anno scolastico 2021/2022 e le graduatorie dovrebbero essere rese pubbliche nella primavera 2022.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.