Quarantena scuola, Costa: “Niente tampone dopo 10 giorni senza sintomi”

Sulle regole che riguardano le quarantene a scuola, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa esprime il suo pensiero, proponendo di rivedere alcuni aspetti: “Lo scenario sta cambiando – afferma Costa ad Agorà su Rai Tre – specie nella fascia di età 12-19 anni abbiamo un 80% di vaccinati, quindi in una classe di 20 ragazzi 16 lo sono. Dunque si può semplificare e fare delle differenziazioni per garantire la didattica in presenza non mandando la classe in Dad di fronte a due positivi”.

Un limite che può essere revocato secondo Costa che parla poi della possibilità di eliminare il tampone in determinati casi. “Se un alunno è in quarantena in Dad per 10 giorni ed è senza sintomi, è ragionevole farlo tornare a scuola senza tampone. Anche le evidenze ci dicono che è un ragionamento da approfondire”.