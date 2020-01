Quota 100, i posti da assegnare al ruolo. Le nostre FAQ

L’argomento é di grande attualità e sono tanti coloro che pongono quesiti su questa tematica.

Diamo una risposta ai problemi più diffusi.

1) Questi posti a quanto ammontano?

Sono stati quatificati complessivamente in 9.000.

2) Su questi posti non assegnati lo scorso anno, quest’anno chi sta lavorando?

Attualmente su questi posti ci sono docenti in assegnazione provvisoria e docenti nominati supplenti su posti disponibili e vacanti al 31 agosto.

3) È possibile conoscere il numero dei posti divisi per regione, provincia, classe di concorso, tipologia di posto?

Questa é la domanda più frequente da parte degli intetessati. Per il momento non ci sono dati disponibili, ma sappiamo che si sta lavorando per questo.

4) Quando saranno assegati questi posti?

Prima di effettuare le operazioni di trasferimento per il 2020/21, ai docenti sarà assegnata una sede, in realtà ora occupata da un docente in assegnazione o supplente. Questi docenti non corrono rischi in quanto i neo immessi in ruolo con retrodatazione avranno solo una nomina giuridica 2019/20.

Questi docenti avranno la nomina economica invece con decorrenza economica 2020/21.

5) Una volta ottenuta la sede con nomina giuridica, sarà possibile fare domanda di trasferimento?

Su questo punto non abbiamo ancora elementi per dare una risposta.