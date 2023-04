Ragazza scomparsa a Brescia: aveva preso brutti voti a scuola e i genitori le avevano da poco sequestrato il telefono per punirla

Non si sa se per certo se i due eventi siano strettamente collegati e se uno sia conseguenza dell’altro. Fatto sta che una ragazzina di soli quindici anni, di Orzinuovi, nel bresciano, di nome Chaimaa, è scomparsa da martedì scorso, 4 aprile, giorno in cui i genitori le hanno sequestrato lo smartphone per punirla per i brutti voti a scuola che ha riportato. Lo riportano vari media tra cui Fanpage.it.

In molti ipotizzano che la ragazza si sia sentita con le spalle al muro e abbia deciso di allontanarsi, si spera momentaneamente, dalla famiglia, forse per ribellione. Secondo i militari, effettivamente, l’ipotesi principale è l’allontanamento volontario.

La ragazza potrebbe essersi recata a Bologna

La giovane era uscita di casa per andare a scuola, nella seconda classe Afm (ex ragioneria) del Cossali di Orzinuovi, ma in classe non è mai entrata. Al momento le forze dell’ordine stanno cercando indizi per capire dove sia finita la giovane, iniziando proprio dal suo cellulare. Si pensa che la ragazzina abbia provato o sia riuscita a prendere un treno o un pullman per spostarsi verso un’altra provincia. Il caso è sotto i riflettori anche grazie all’interesse della trasmissione televisiva Rai Chi l’ha Visto?, che se ne occuperà nel corso della puntata di domani, 12 aprile.

Tra le informazioni fornite dai genitori quella che il giorno della scomparsa Chaimaa indossava un giubbino nero e una tuta dello stesso colore con strisce bianche. Come riporta Il Corriere della Sera la ragazza sarebbe stata vista, martedì, alla fermata dei pullman, forse diretta a Bologna. Sembrerebbe inoltre che si sia fatta prestare uno smartphone da una amica.