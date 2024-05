Ragazzi lanciano petardi nel suo giardino, docente li aggredisce con mazza da baseball: condannato a un anno di carcere

Ci sono aggiornamenti in merito al caso di un docente che ha aggredito con una mazza da baseball due studenti tre anni fa, nel 2021. L’insegnante, come riporta Ansa, è stato condannato a un anno di reclusione e al pagamento di un risarcimento da novemila euro.

Si trattava di uno “scherzo”

Questo quanto stabilito dal Tribunale di Brescia. L’aggressione avvenne fuori da scuola, in orario serale: l’insegnante reagì in modo violento dopo che i due ragazzini di 14 e 15 anni, avevano lanciato dei petardi nel giardino della sua abitazione “per scherzo”.

Come riporta Fanpage.it, il 60enne li avrebbe sorpresi all’interno di una falegnameria: “Vi devo ammazzare, vi lascio come cani”, gli avrebbe detto mentre li colpiva più volte.

“Poteva ucciderlo”

Il docente ha negato di essere uscito armato. Ha sostenuto, invece, di aver perso la testa dopo aver sentito i due 14enne minacciare di dar fuoco alla sua casa e di averli colpiti con un bastone trovato all’interno della falegnameria perché si sentiva circondato.

“Sono stati inferti 23 colpi in testa”, stabilirono i medici del pronto soccorso che presero in cura il minore più grave che a causa delle ferite ha dovuto smettere di giocare a calcio. Negli atti sono state incluse fotografie della testa sanguinante del ragazzino. “Poteva ucciderlo. Loro hanno fatto uno scherzo, ma non è accettabile una reazione così”, hanno commentato, come riporta Il Fatto Quotidiano, i genitori del minore più grave.