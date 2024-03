Ragazzina ferita a coltellate da una coetanea. L’ipotesi di accusa è tentato omicidio

Una ragazzina di 14 anni è stata ferita a coltellate da una 15enne alla fermata del pulmann, poco distante da una scuola di Roè Volciano, in provincia di Brescia. L’aggressione è avvenuta durante un litigio tra le due, sotto gli occhi di numerosi adolescenti che, al posto di fermare la rissa, incitavano le due ragazze, mentre filmavano la scena con i telefonini. I video sono diventati virali online.

La vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita. La responsabile, invece, è stata accompagnata alla caserma dei carabinieri a Salò e l’ipotesi d’accusa è tentato omicidio.