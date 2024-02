Ragazzine arrivano ubriache a scuola, soccorse dall’ambulanza: una delle due sarebbe in gravi condizioni

Ragazzine arrivano ubriache a scuola, soccorse dall’ambulanza: una delle due sarebbe in...

Una notizia davvero grave: due ragazzine, una minorenne e una maggiorenne, secondo quanto riporta il giornale locale Prealpina.it, si sono presentate a scuola, un istituto di Varese, con sintomi riconducibili all’abuso di alcool.

Tempestivo l’intervento della scuola

Tutto è avvenuto oggi, 12 febbraio all’orario di ingresso a scuola, intorno alle ore otto. Le due ragazzine, ubriache, sono state soccorse da ambulanza e polizia di Stato. Non appena a scuola le hanno viste in quelle condizioni, è stato attivato il protocollo previsto in questi casi.

Le due, dopo le prime cure del caso, sono state trasportate al Pronto soccorso: una delle due sarebbe in gravi condizioni.

Abuso di psicofarmaci nei giovani

Nei mesi scorsi abbiamo parlato della questione dell’assunzione di psicofarmaci da parte di giovani studenti per combattere ansia da prestazione a scuola.

Qualche mese fa, grazie alle segnalazioni di alcuni docenti di un istituto professionale di Imola, i Carabinieri hanno scoperto un giro illegale che coinvolgeva studenti e farmacie della zona. Alcuni giovani con delle prescrizioni mediche falsificate acquistavano in farmacia degli psicofarmaci con effetti allucinogeni che poi rivendevano a scuola.

A essere indagati sono quattro giovani, due appena maggiorenni e due minorenni, per falsità materiale commessa da privato. Secondo quanto riporta Ansa, a uno di loro, inoltre, durante una perquisizione in casa, oltre a una confezione di Rivotril e due ricette mediche contraffatte per la somministrazione ripetibile del farmaco a firma di due medici bolognesi (risultati estranei ai fatti), anche 164 banconote da 20 euro risultate falsificate.

I docenti che hanno segnalato il tutto avevano riscontrato, durante le ore di lezione in classe, strani atteggiamenti da parte degli studenti, come torpore, disturbi momentanei del linguaggio, difficoltà a mantenere l’equilibrio anche da seduti. E proprio durante uno dei controlli, i militari avevano sequestrato a uno degli studenti una confezione dello psicofarmaco contenente benzodiazepina, che aveva nello zaino.