Ragazzini vandalizzano le giostrine del parco giochi

Per il piacere di distruggere, di rendere fuori uso, di vandalizzare insomma. E così un manipolo di ragazzini per il semplice gusto della distruzione hanno vandalizzato ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, le giostrine al parco giochi di località Cerrelli, alle spalle delle scuole elementari.

Ripresi i bulletti dalle telecamere, è pure arrivato un appello social da parte del Comune perché i responsabili o i loro familiari si facciano avanti per ripristinare il danno.

Ad agire, raccontano le telecamere, un gruppo di ragazzini che hanno preso a calci, sradicato e spostato le giostrine. “Per il solo gusto di distruggere, le hanno distrutte. Sono, erano i giochi di tanti bambini, un bene pubblico, cioè’ di tutti”, l’amarezza dell’Amministrazione comunale che fa sapere che ci sono video della “gravissima azione”.

Il sindaco chiede di contattare l’amministrazione comunale, “per ripristinare, a proprie spese, il danneggiamento”. Quanto accaduto, intanto, come atto dovuto, sarà segnalato alle autorità preposte.