Rapporto Invalsi 2023, secondaria di primo grado: inglese grande successo, il Sud sfiora risultati pre-pandemia

: questa la fotografia della scuola secondaria di primo grado italiana che emerge oggi, 12 luglio, giorno in cui viene presentato il Rapporto Invalsi 2023 relativo alle prove impartite quest’anno (2,6 milioni cartacee e 5,2 milioni computerizzate) agli studenti della scuola primaria, della secondaria di primo grado e di secondo grado.

Secondo i dati forniti da Invalsi, migliorano di gran lunga i risultati in inglese, in modo costante negli anni. I risultati in italiano e matematica sono alquanto stazionari. Permangono divari territoriali, anche se al Sud ci sono molti risultati in controtendenza che sfiorano i livelli pre-pandemia.

Ecco in dettaglio tutti i risultati emersi dall’analisi relativi alla secondaria di primo grado:

Scuola secondaria di primo grado

Alla scuola secondaria di primo grado le prove, computerizzate, si somministrano al terzo anno (Grado 8) e vertono su italiano, matematica e inglese.

Per quanto riguarda l’italiano, gli esiti sono in calo a livello nazionale rispetto al 2019 ma in leggero aumento rispetto al 2022 (dal 61% al 62%). Al Sud è stata registrata una controtendenza: i dati sono in miglioramento rispetto al 2021, avvicinandosi a quelli del 2019.

La stessa cosa accade in matematica: anche in questo caso, al Sud i dati sono in miglioramento, avvicinandosi a quelli pre-pandemia. A livello nazionale sono stazionari (il dato è rimasto pari al 56% rispetto al 2022. Ciò significa che solo il 56% degli studenti raggiunge il livello base).

Per quanto riguarda l’inglese i risultati sono soddisfacenti: nel reading si parla di un incremento del 6% a livello nazionale rispetto al 2018 e, per quanto riguarda il listening, dell’11%. I risultati a livello nazionale sono in costante miglioramento. In tutte le regioni italiane almeno il 60% degli studenti raggiunge il livello A2 nel reading. Nel listening in alcune regioni del Sud la media dei risultati si attesta a circa il 40% contro una media nazionale che supera il 60%.

I risultati generali di italiano e matematica presentano forti differenze territoriali nei livelli estremi: una regione come il Veneto, ad esempio, ha un numero alto di eccellenze e un numero basso di studenti fragili. In diverse regioni del Mezzogiorno la quantità di studenti che non raggiunge almeno un livello base (3) è ancora molto elevata.

Mediamente i risultati di italiano e matematica non variano rispetto al 2022. La macro-area Sud è in controtendenza e mostra risultati in miglioramento in italiano e matematica.