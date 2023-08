Reclutamento da GPS docenti specializzati sul sostegno. Procedura mini call veloce

Fra due giorni il 9 agosto 2023, i docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia in GPS e negli elenchi aggiuntivi del sostegno, che non sono rientrati tra i docenti da immettere in ruolo, possono presentare domanda in una o più province della stessa regione ove siano rimasti posti liberi e disponibili.



Tempi



I docenti interessati a presentare la domanda in territorio diverso dalla provincia d’inserimento (mini Caal veloce), attraverso una piattaforma a ciò predisposta, possono farlo dalle ore 9,00 del giorno nove alle ore 9,00 dell’undici agosto 2023.



Contenuti della domanda



Nella domanda i docenti interessati dovranno dichiarare:

• La provincia d’iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi

aggiuntivi per i posti di sostegno;

• La provincia o le province della medesima regione, diversa da quella di

inserimento nelle GPS per le quali intendono partecipare alla procedura;

• Le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare

alla procedura;

• Di aver partecipato alla procedura nella provincia di appartenenza per la

medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere stati destinatari di

una proposta di assunzione;



Requisiti



Fermo restante la volontarietà della domanda, i docenti interessati possono fare la domanda a condizione di:

• Avere presentato la domanda per l’assunzione straordinaria prevista dal decreto 44 del 2023 entro il 31 luglio del 2023;

• Non essere stati individuati quali docenti da immettere in ruolo;

• Aver richiesto tutte le sedi della provincia d’inclusione;

• Di non avere rinunciato alla proposta di nomina.



Sedi richiedibili



I docenti che si trovano nella condizione di cui sopra possono presentare la domanda per una o per più province di un’unica regione, escluso la provincia in cui sono inseriti.



Vincolo



I docenti che presentano domanda per la cosiddetta “mini caal veloce”, saranno vincolati a permanere nella stessa sede per un triennio. Fermo restante che per i docenti di sostegno permane il vincolo quinquennale nel tipo di posto.



Rinuncia



Il docente che dopo aver presentato la domanda per la “mini caal veloce” dovesse decidere di rinunciare, può farlo comunicando, entro le ore 9 dell’11 agosto, all’ufficio scolastico la volontà di non accettare, ciò non prevede alcuna sanzione e consente al docente di partecipare alla fase successiva delle supplenze annuali.

Mancata presentazione



La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze annuali nella provincia originaria d’inserimento.