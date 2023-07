Reclutamento, mancano 30mila docenti per settembre: ecco perchè

A poco più di un mese dal rientro in classe, il ‘Corriere della Sera’ fa il punto della situazione sulle cattedre e sottolinea l’assenza di 30mila professori per settembre. Ad affermarlo al quotidiano sono i sindacati che parlano della carenza legata alla mancanza di candidati inseriti nelle GaE o nelle graduatorie degli ultimi concorsi. Secondo Manuela Calza, segretaria Flc Cgil “abbiamo in organico di diritto oltre 81mila posti vacanti e sono state contrattualizzate solo 51mila persone”. Per il resto dei posti serviranno dunque supplenti.

Situazione che peggiora per quanto riguarda i docenti di sostegno poiché su 100mila posti in organico di diritto, ci sono 50mila posti assegnati in deroga. Significa che circa il 50% dei posti non viene assegnato a personale a tempo indeterminato, favorendo il precariato – spiega il Corriere.

La questione è stata spiegata da Ivana Barbacci, segretaria generale Cisl Scuola: “Abbiamo la disponibilità ad assumere ma non abbiamo i candidati poiché i concorsi non rendono i candidati a disposizione in tempo reale”. Ma c’è anche un grande divario che persiste tra Nord e Sud: “Al Nord c’è molta esigenza di posti disponibili, si sono create delle graduatorie che contengono meno idonei di quanto sono i posti messi a concorso. Ci sono tantissimi bocciati e gli abilitati sono pochi. Secondo noi la soluzione è un doppio canale: 50% del personale tramite concorsi e il restante dalle Gps”.