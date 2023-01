Reclutamento personale scolastico, tutte le novità: convegno Sidels 27 gennaio

Il nuovo art. 2 del D.Lgs. n. 59/2017, come sostituito dal D.L. 36/2022, introduce un nuovo sistema di reclutamento del personale docente, che viene strutturato, in tre successivi momenti:

– un percorso abilitante di formazione iniziale da 60 CFU/CFA demandata alle Università ed agli A.F.A.M. (30 CFU/CFA per chi è già in possesso di altra abilitazione o specializzazione sul sostegno)

– un concorso nazionale, indetto su base regionale o interregionale, con prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli

– un periodo di prova in servizio di durata annuale, con test finale e valutazione conclusiva.

A diversi mesi dall’approvazione del testo legislativo si attendono ancora i decreti attuativi che dovrebbero dare il via al nuovo meccanismo di reclutamento, tanto criticato da più parti.

La nuova normativa sarà oggetto di una approfondita analisi in occasione del convegno organizzato da Sidels, la Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, che si terrà a Roma il prossimo 27 gennaio (dalle 15:30 alle 18:30), presso l’Università LUMSA (Sala Pia).

I lavori saranno introdotti dall’avv. Dino Caudullo, presidente Sidels, e moderati dal nostro direttore prof. Alessandro Giuliani.

Quanto ai relatori, una approfondita analisi del testo legislativo verrà svolta dall’avv. Elisa Cosentino, vice presidente Sidels, che illustrerà nei dettagli il nuovo sistema di reclutamento del personale docente.

La prof.ssa Marina Calamo Specchia, ordinario di Diritto pubblico comparato nell’Università Aldo Moro di Bari, analizzerà i profili di compatibilità con la Costituzione del nuovo sistema di reclutamento, mentre della compatibilità del Dl 36 con i principi e la normativa europea si occuperà il dott. Paolo Coppola, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli.

Al convegno si potrà partecipare in presenza, presso la Sala Pia dell’Università Lumsa (via di Porta Castello n.44), oppure mediante collegamento da remoto, previa iscrizione (clicca qui per iscriverti) tramite il sito www.sidels.it.