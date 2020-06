Reclutamento, una proposta per settembre

E’ molto probabile che in settembre ci sarà il caos assoluto per quanto riguarda l’inizio della scuola.

Al di là dei problemi logistici legati al Covid, ci sarà l’annoso (e inutile!) problema delle nomine dei docenti ad anno scolastico già iniziato, quindi della scuola che apre con i soli insegnanti di ruolo.

Questo problema in autunno sarà amplificato dall’aumento delle classi. Chi le terrà, visto che in tantissime scuole periferiche il personale di ruolo ammonta al 20-30%?

Avrei un paio di semplici proposte:

Confermare gli insegnanti di quest’anno oppure

fare le nomine entro luglio

per tutti i posti da occupare come quest’anno. In questo modo ci saranno da nominare solo quelli in eccesso entro il 1/9.

Marlene Kuppelwieser