Recovery fund. Bonetti su nidi e servizi infanzia: ecco come cambiano [DIRETTA ore 15:30]

Martedì 4 maggio, alle ore 15,30, le Commissioni riunite Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, svolgono l’audizione della Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti sulle linee programmatiche.

Attese le novità in fatto di riforma dei nidi e dei servizi per l’infanzia, ma anche di sostegno alle famiglie con figli in DaD o in quarantena, rispetto al Recovery Fund e al Pnrr.

Settimane fa, la Ministra aveva chiarito: “Mi accingo a dare conto dell’indirizzo che stiamo assumendo come Governo sul Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Programma va rafforzato per quanto riguarda gli obiettivi strategici e le riforme che lo accompagnano. La missione è costituita dalle riforme che devono consentire di affrontare i nodi strutturali che hanno frenato lo sviluppo italiano per un tempo troppo lungo”.

“La ristrutturazione e la costruzione di nidi e servizi educativi per l’infanzia dev’essere garantita su tutto il territorio nazionale, almeno per la media europea del 33% dell’offerta, in realtà il piano è più ambizioso ma c’è una disparità territoriale significativa”.

