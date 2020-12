Registro elettronico: non c’è nessun obbligo, lo dicono i giudici [VIDEO]

La vicenda dei docenti di Catania sanzionati dalla dirigente per non aver voluto usare il registro elettronico mette in evidenza aspetti interessanti.

Il Giudice del lavoro sostiene che non c’è obbligo di usare il registro elettronico in quanto manca ancora il Piano di dematerializzazione previsto dalla legge.

Ma dalle sentenze si deduce anche qualcosa di più e cioè che ai docenti devono essere forniti degli strumenti necessari per poter operare.

E ci sono anche conseguenze importanti in materia di diritto alla disconnessione e di didattica a distanza svolta dalla propria abitazione.

Di tutto questo e altro si parla nel video di oggi.