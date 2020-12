Regole Coronavirus ricreazione a scuola, quali sono?

Quali sono le regole del Coronavirus in fatto di ricreazione a scuola?

Se ne parla sin da maggio, nel protocollo di sicurezza e nelle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, che raccomanda precisi accorgimenti per gestire in tempi di Covid a scuola la ricreazione e in generale gli spazi comuni quali quelli adibiti alla refezione.

Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico chiarisce ciò che bisogna fare:

prevedere una segnaletica precisa che eviti agli alunni di incrociarsi e che garantisca il distanziamento;

predisporre le dovute turnazioni per evitare gli assembramenti;

privilegiare la ricreazione all’aperto con turnazione delle classi.

Servizi igienici

Le regole per frenare il Coronavirus non riguardano solo la ricreazione in sé, ma anche l’uso dei servizi igienici.

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità, ci informa il CTS. Se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori d’aria devono rimanere sempre in funzione, per l’intero orario scolastico. Ovviamente anche quando si va al bagno bisognerà indossare la mascherina.

Ulteriori accorgimenti e regole anti Coronavirus a scuola