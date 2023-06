Reintegrati i dirigenti scolastici restituiti al ruolo di provenienza con sentenza del Consiglio di Stato

Sembra giungere a conclusione la vicenda dei dirigenti scolastici ammessi con riserva alla procedura concorsuale del 2017 e immessi in ruolo con riserva, subordinatamente all’esito del giudizio pendente.

Intervento politico

Nella conversione in legge del decreto legge n° 44 del 22 aprile 2023, in via di approvazione, all’art. 5 è stato aggiunto il comma 20 ter con il quale, a decorrere dal 1° settembre 2023, saranno reintegrati “sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e d’immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024”.

Condizioni

Il comma 20 ter, per il reintegro del suddetto personale pone le condizioni che lo stesso abbia “superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico”.