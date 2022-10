Relazioni interne tra docenti e dirigenti scolastici: permessi, collegio e altro

Anche questa settimana, online l’appuntamento con la rubrica A domanda risponde del nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara. L’argomento di oggi è dedicato alle Relazioni interne tra docenti e dirigenti scolastici.

DOMANDA n. 1

Nei permessi retribuiti per motivi personali o familiari bisogna essere particolareggiati nel comunicare i motivi, per evitare la mancata autorizzazione da parte del dirigente scolastico, oppure è sufficiente una motivazione tecnicamente generica?

RISPOSTA

I permessi retribuiti ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, se comunicati in modo corretto, non sono soggetti all’autorizzazione del dirigente scolastico, il quale si limita solamente al controllo burocratico della comunicazione. Per quanto riguarda la motivazione dell’assenza, che può anche essere autocertificata, è sufficiente, come scritto nella sentenza n.378/2019 del giudice del Tribunale del lavoro di Velletri, una motivazione generica che tuteli la riservatezza.

DOMANDA n. 2

Il dirigente scolastico può decidere di impedire ad un docente di fare un intervento in Collegio docenti inerente un argomento all’ordine del giorno?

RISPOSTA

Assolutamente no! Ogni intervento al Collegio docenti relativo al singolo punto all’o.d.g., deve favorire la più ampia partecipazione alla discussione, esiste anche il diritto di replica in caso la discussione lo richieda. Un dirigente scolastico che impedisce ad un docente di intervenire in Collegio docenti su un punto all’ordine del giorno o non garantisce il diritto di replica, commette un vero e proprio illecito.

DOMANDA n. 3

Il docente ha l’opportunità di fare inserire un punto all’ordine del giorno in un Collegio docenti?

RISPOSTA

Sicuramente è possibile integrare l’ordine del giorno con l’inserimento di nuovi punti sia per esigenze del Dirigente scolastico che su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Collegio dei Docenti e comunque prima della data di convocazione del Collegio stesso.