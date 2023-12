Relazioni tossiche, una minore è stata stalkerata dal fidanzato 22enne. Denunciato grazie a scuola e famiglia

Ancora casi di relazioni tossiche ai danni di giovani donne. Questo è il caso di una minore di 16 anni, fidanzata con un 22enne. Secondo quando riporta Adnkronos, gli agenti del Commissariato di Polizia di Marsala (Trapani), in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno notificato il divieto di avvicinamento dell’uomo raggiunto da gravi indizi di colpevolezza del reato di stalking.

Dall’inchiesta è emerso che lo stalker sorvegliava la fidanzata in modo spasmodico e asfissiante, attraverso la pretesa di un continuo controllo del cellulare tramite videochiamate per vedere se fosse in compagnia, divieti di uscire con la famiglia o con gli amici e addirittura aveva avuto accesso anche al registro elettronico della scuola per monitorare assenze, voti e programmi.

Tutto questo ha creato nella giovane un costante stato di ansia per la propria incolumità e per l’incolumità della sua famiglia. Pare infatti che il 22enne avrebbe insultato e istigato al suicidio la fidanzata che ad aprile scorso, dopo l’ennesima umiliazione subita, è stata costretta ad un ricovero urgente presso il pronto soccorso dell’ospedale di Marsala, dove le è stata diagnosticata una crisi dovuta allo stato ansioso.

La Procura ha contestato all’uomo anche l’aggravante di aver commesso il fatto a danno di una minore. A denunciare l’accaduto sono stati la madre e l’ambiente scolastico della persona offesa, preoccupati per lo stato ansioso della ragazza che, però, plagiata dal fidanzato ha tentato di ridimensionare i fatti.