Report vaccini, 93% di personale scuola vaccinato. 100mila mancano all’appello

Cresce il numero dei vaccinati nel mondo della scuola tra coloro che dovranno possedere ed esibire il Green pass a inizio anno scolastico. Siamo a quota 93,16%, il che significa più di un milione e trecentomila docenti, dirigenti e Ata che hanno effettuato almeno una dose o la dose unica del vaccino.

Una quota destinata a crescere a seguito delle ultime disposizioni del Governo che hanno esteso l’obbligo del Green pass ad altre categorie, come abbiamo già riferito, e che condurranno, probabilmente nel prossimo weekend, ad una spinta della campagna vaccinale per tutti coloro che, incerti sulla vaccinazione, dovranno adesso provvedere per accedere ai locali scolastici in qualità di psicologi, educatori, assistenti alla comunicazione o altro, senza trascurare il caso di quei genitori che dovessero entrare a scuola magari per parlare con un insegnante o per esercitare il ruolo di rappresentante.

Quanto a coloro che hanno ultimato il ciclo vaccinale, con la dose unica o con la seconda dose, parliamo di 1.362.705 soggetti, corrispondenti all’88,44% del personale scolastico.

103.891 sono i non vaccinati, che il Governo definisce “In attesa di prima dose o dose unica” e che reputa attorno al 6% del personale scolastico.