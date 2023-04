Retribuzione docenti e mancata assunzione, quali risarcimenti? DIRETTA ore 16,00

Durante la diretta della Tecnica risponde live di oggi alle ore 16.00 affronteremo con i nostri esperti Lucio Ficara e Dino Caudullo alcuni temi di sicuro interesse sia per i docenti ed il personale Ata sia di ruolo sia precari. Parleremo infatti del meccanismo della ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, di come viene valutato il servizio pre ruolo con i conseguenti possibili profili di contenzioso.

Parleremo di voci accessorie della retribuzione, come la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, e vedremo a quali categorie di personale vengono riconosciute.

Ed inoltre, come vengono inquadrati i precari dal punto di vista retributivo? Viene riconosciuto il servizio pregresso? Parleremo infine di un recente caso giurisprudenziale che ha visto il Ministero condannato ad un maxi risarcimento in favore di una docente depennata dalle gae e successivamente reinserita, che non aveva potuto partecipare al piano straordinario di assunzioni della legge 107/2015.

Come sempre daremo spazio alle domande del pubblico. La diretta sarà visibile sui canali social Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE