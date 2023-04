Retribuzione docenti supplenze temporanee e saltuarie: sentenze favorevoli dei Tribunali del lavoro, i ricorrenti riscuotono le somme dovute

Continuano le vittorie in numerosi Tribunali per i docenti che hanno svolto supplenze temporanee e saltuarie, cui viene finalmente riconosciuto il diritto ad ottenere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), pari a circa 180 euro per ciascun mese di servizio, al pari dei colleghi destinatari di supplenze annuali (con scadenza 30 giugno o 31 agosto).

In linea con i principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, infatti, i Tribunali del Lavoro (recentemente, tra gli altri, Napoli, Roma, Bergamo e Torre Annunziata) continuano ad accogliere i ricorsi promossi dall’avv. Guido Marone, riconoscendo il diritto dei docenti alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) del servizio prestato in scuola pubblica, e conseguente ristoro delle differenze stipendiali maturate.

Pertanto tutti i docenti che hanno svolto supplenze temporanee e saltuarie, hanno la possibilità di rivolgersi al Giudice del Lavoro, per rivendicare la corresponsione pari a circa 180 euro per ciascun mese di servizio.

In seguito alle sentenze, inoltre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato i pagamenti ai docenti delle somme accertate dal Giudice del Lavoro, concludendo così l’iter previsto per la riscossione di quanto dovuto.

Tale iniziativa dell’Amministrazione, quindi, conferma che, finalmente, i docenti che hanno svolto supplenze temporanee e saltuarie possono veder riconosciuto appieno il proprio diritto ad ottenere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), pari a circa 180 euro per ciascun mese di servizio, al pari dei colleghi destinatari di supplenze annuali (con scadenza 30 giugno o 31 agosto).

