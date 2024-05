Revisione Indicazioni Nazionali: il PD promuove un dibattito on line

(Ri)pensare il curricolo. Una sfida per una scuola democratica è il titolo di una iniziativa del Circolo Scuola PD Don Milani in programma on line nella serata del 13

maggio a partire dalle ore 21.



Nel corso dell’incontro la pedagogista Elisabetta Nigris, docente presso l’Università Bicocca di Milano, converserà con Valentina Chinnici, presidente del Cidi, Anna D’Auria della segreteria del Movimento di cooperazione educativa, e Clara Alemani, già dirigente scolastica.

Nel webinar – spiegano gli organizzatori – si affronteranno alcune domande che si sta ponendo il mondo della scuola, e non solo, in questi giorni: perché intervenire sulle I.N.? Le I.N. hanno forse esaurito le loro potenzialità trasformatrici per la scuola dell’oggi?

Si proverà a rispondere a queste domande ripercorrendo le motivazioni pedagogiche e culturali che hanno sostenuto il passaggio dal programma alle indicazioni e a riflettere sulle condizioni pedagogiche e strutturali della scuola che non hanno consentito pienamente di fare della “problematica curricolare il terreno su cui si muove l’innovazione educativa” come prevedono le stesse I.N.

Sempre secondo i promotori dell’iniziativa non potrà mancare poi un confronto sul fatto che l’avvio di un processo di cambiamento delle Indicazioni, documento che dà unitarietà, coerenza e visione all’intero sistema scolastico, avvenga senza che il Ministero abbia reso chiaro quale sia il bisogno di cambiamento e senza prevedere il coinvolgimento iniziale del mondo della scuola e degli esperti disciplinari.