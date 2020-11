Riapertura dopo il 6 gennaio e classi dimezzate

Aprire le scuole a dicembre servirebbe solo a far risalire la curva dei contagi prima di Natale. Fra l’altro il lavoro scolastico non è disatteso con la DAD.

Bisognerebbe piuttosto che il governo cominciasse a lavorare per rendere fruibili i mezzi di trasporto pubblici in sicurezza e dimezzasse il numero di alunni per classe.

Con tale lavoro ponderato fino al 6 gennaio, successivamente la riapertura sarebbe possibile.

Bisogna riflettere che attualmente negli uffici, nelle farmacie o altri luoghi si entra uno per volta; come si può pensare di far stare 5 ore al giorno più di 25 alunni nella stessa classe?

Anna Rita Diana