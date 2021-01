Riapertura scuole Campania, Tar stabilisce rientro in classe per quarte e quinte elementari

Riapertura scuole Campania, Tar stabilisce rientro in classe per quarte e quinte...

La Campania si appresta a far rientrare in classe le quarte e quinte elementari. Lo ha stabilito il Tar regionale che si è pronunciato sull’ordinanza inerente all’attività scolastica del territorio governato da Vincenzo De Luca.

Dopo il rientro in presenza delle prime, seconde e terze classi, da domani, 21 gennaio, sarà effettivo anche il rientro delle quarte e delle quinte. Sospese fino al 23 gennaio invece le lezioni delle scuole secondarie di primo grado, come da disposizioni regionali in vigore.

Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado si deciderà in base alle verifiche dell’Unità di Crisi, successivamente al 23 gennaio.

Sindaci e autorità sanitarie locali potranno assumere decisioni relative ai contesti locali.